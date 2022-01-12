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Журова: в США Щербакова могла бы подать в суд на федерацию за перепрокат

Журова: в США Щербакова могла бы подать в суд на федерацию за перепрокат
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Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о предложении Евгения Плющенко устроить контрольный прокат с участием Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой для определения участницы Олимпийских игр.

«Никаких контрольных прокатов быть не должно, федерация поступила правильно, что не стала их устраивать. Другое дело, если бы кто-то заболел или случилась бы другая форсмажорная ситуация, тогда ещё можно было бы устроить перекат.

В Америке такое неприемлемо в принципе. Если бы там устроили такой прокат, то Щербакова, если бы была американкой, могла бы спокойно подать в суд на федерацию.

Не думаю, что в вопросе формирования сборной на Олимпиаду должен принимать участие кто-либо кроме федерации. Надо отдать ей должное — она пошла чётко в соответствии со спортивным принципом: есть отборочный турнир, есть протокол, есть результаты. В нашей ситуации и не могло быть по-другому, потому что в женском одиночном катании у нас жёсткая конкуренция. Если бы начались тренерские советы, интриги, было бы намного тяжелее соблюсти спортивный принцип.

Я очень поддерживала Лизу Туктамышеву и желала ей попасть на Игры, она — моя землячка, и я очень переживала за неё, но я думаю, что она сама понимает, что существует спортивный принцип. Очень сожалею, что Туктамышева не смогла отобраться на Игры. Я хотела бы её там видеть, но думаю, что она понимает, что каждый спортсмен на каком-то этапе своей карьеры сталкивается с подобной ситуацией», — приводит слова Журовой «Газета.Ru».

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