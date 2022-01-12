Елизавета Туктамышева: купила себе блеск и радуюсь

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала свежую фотографию в «сториз» своего «инстаграма». Спортсменка показала, как выглядит с применением блеска для губ.
«Купила себе блеск и радуюсь», — подписала она фото.
Фото: «инстаграм» елизаветы туктамышевой
В сезоне-2020/2021 Туктамышева успешно выступила на чемпионате мира, завоевав серебряную медаль. Елизавета отобралась в финал серии Гран-при — 2021/2022, но соревнования в Японии отменили. На чемпионате России – 2022 в Санкт-Петербурге Туктамышева заняла седьмое место, золото выиграла Камила Валиева.
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