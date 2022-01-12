«15 лет вместе». Евгений Плющенко показал старое фото с Яной Рудковской

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» старую фотографию. На фото Плющенко изображён со своей супругой, музыкальным продюсером Яной Рудковской. Снимок сделан несколько лет назад.
«15 лет вместе», — подписал он фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Евгения Плющенко.
Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005), чемпион мира среди юниоров (1997) и десятикратный чемпион России.
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