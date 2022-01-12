«Удивительная встреча». Яна Рудковская рассказала, как познакомилась с Евгением Плющенко

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказала, как познакомилась с ним.

«11 января! Каждый год я пишу пост о нашей удивительной встрече. Сегодня 15 лет, как на Трафальгарской площади в Лондоне мы с Женей познакомились. Женя представлял на фестивале «Русская зима» заявку на проведение в Сочи Олимпийских игр в 2014-м, а Дима Билан выступал там. Тогда никто не верил, что в Сочи пройдут Олимпийские игры, и в наш долгосрочный творческий союз с Димой. Вот так бывает…

Эти фото сделаны после 15 минут нашего знакомства на фотоаппарат знакомого фотографа. 11 января 2007 года. P. S. Счастлива, что в этот день я оказалась там, где и ты», — написала она в «Инстаграме», прикрепив текст к соответствующим фотографиям.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Яны Рудковской.

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