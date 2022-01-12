Джейсон Браун — Евгении Медведевой: я люблю тебя!

Американский фигурист Джейсон Браун обратился к двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой. Ранее Браун рассказал, что Медведева приклеила на его машину стикер «2022», и теперь он смотрит на него каждый день.
«Нашёл видео с того дня, когда Женя наклеила стикер в мою машину четыре года назад! Она задала мне цель, направление и научила меня сосредоточиваться так, как я не знал, что могу… И за это я всегда благодарен.
Я люблю тебя, Евгения! Не могу дождаться, чтобы увидеть тебя там (в Пекине. — Прим. «Чемпионата»)!» — написал Браун в «Твиттере» и прикрепил к тексту соответствующее видео.
Посмотреть видео можно в «твиттере» Джейсона Брауна.
Ранее стало известно, что Джейсон Браун попал в состав сборной США на Олимпийские игры 2022 года. Его включили в команду, несмотря на то что он занял лишь четвёртое место на чемпионате США.
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