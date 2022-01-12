Российские фигуристы сдали отрицательные тесты на коронавирус перед стартом ЧЕ

Гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что в российской команде, прилетевшей в Таллин (Эстония) на чемпионат Европы, не выявили случаев заражения коронавирусом.
«Все российские спортсмены сдали отрицательные тесты на коронавирус», — сказал Коган в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Состав сборной России
Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова.
Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Евгений Семененко.
Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.
Танцы: Александра Степанова/Иван Букин, Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.
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