Количество подписчиков «тик-тока» Медведевой превысило 2 млн

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) Евгения Медведева достигла отметки в 2 млн подписчиков в социальной сети TikTok.



В соцсети Медведева публикует короткие музыкальные и юмористические видео. Аккаунт там она завела ещё в марте 2020 года. В «инстаграме» у Медведевой количество подписчиков превышает 1 млн.



В настоящее время Медведева не выступает на официальных соревнованиях. При этом она участвовала в телешоу «Ледниковый период», где она выступала вместе с тиктокером Даней Милохиным.



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