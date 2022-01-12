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Количество подписчиков «тик-тока» Медведевой превысило 2 млн

Количество подписчиков «тик-тока» Медведевой превысило 2 млн
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) Евгения Медведева достигла отметки в 2 млн подписчиков в социальной сети TikTok.

В соцсети Медведева публикует короткие музыкальные и юмористические видео. Аккаунт там она завела ещё в марте 2020 года. В «инстаграме» у Медведевой количество подписчиков превышает 1 млн.

В настоящее время Медведева не выступает на официальных соревнованиях. При этом она участвовала в телешоу «Ледниковый период», где она выступала вместе с тиктокером Даней Милохиным.

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