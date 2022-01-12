Количество подписчиков «тик-тока» Медведевой превысило 2 млн
Поделиться
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) Евгения Медведева достигла отметки в 2 млн подписчиков в социальной сети TikTok.
В соцсети Медведева публикует короткие музыкальные и юмористические видео. Аккаунт там она завела ещё в марте 2020 года. В «инстаграме» у Медведевой количество подписчиков превышает 1 млн.
В настоящее время Медведева не выступает на официальных соревнованиях. При этом она участвовала в телешоу «Ледниковый период», где она выступала вместе с тиктокером Даней Милохиным.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 12 января 2022
-
12:28
-
12:09
-
11:33
-
11:17
-
10:47
-
10:32
-
10:25
-
10:20
-
10:00
-
09:51
-
08:00
-
07:52
-
07:37
-
07:32
-
00:59
-
00:29
- 11 января 2022
-
22:45
-
22:10
-
21:50
-
21:04
-
20:53
-
20:23
-
20:00
-
19:19
-
18:29
-
18:13
-
18:04
-
17:55
-
17:45
-
17:30
-
17:20
-
17:11
-
16:36
-
16:28
-
16:00
Партнерский контент