Меган Дюамель обратилась к ISU по поводу оскорбления Жулина в адрес небинарного фигуриста

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Канады Меган Дюамель отреагировала на слова призёра Олимпийских игр, россиянина Александра Жулина об американском фигуристе Тимоти Ледюке. Ранее стало известно, что Ледюк станет первым открытым небинарным участником Игр, и Жулин дал понять, что считает его уродом.

«Разве это допустимо? Почему мы в фигурном катании принимаем такие возмутительные и отвратительные комментарии? Надеюсь, ISU сделает что-то, чтобы положить этому конец!» — написала Дюамель в своём «твиттере», тегнув аккаунт ISU.

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