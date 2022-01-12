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Мама Дмитриева рассказала, какую цель преследовал фигурист на чемпионате США

Мама Дмитриева рассказала, какую цель преследовал фигурист на чемпионате США
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Татьяна Дручинина, мама фигуриста Артура Дмитриева, который перешёл в сборную США, оценила выступление сына на чемпионате страны. 29-летний спортсмен занял 11-е место на чемпионате США.

«Счастлива, что мой сын вернулся в спорт. Артур после долгого перерыва почувствовал соревновательную атмосферу, его тепло принимала публика.

Не разочаровал ли результат? Всему своё время. Неужели кто-то думал, что Дмитриев будет всерьёз конкурировать с Нэйтаном Ченом и Винсентом Чжоу? На чемпионате США Артур просто планировал вернуться в качестве действующего спортсмена и эту задачу выполнил. Что будет дальше, посмотрим.

Программы были новые, но с учётом стоявших задач они были нацелены на то, чтобы восстановить технику. О каких-то глубоких образах говорить рано.

Прыжок с четверным акселем — авантюра? Ну почему же! Прыжок, пусть и с недокрутом, засчитали. Американцы уже говорят, что впервые на национальном чемпионате был исполнен четверной аксель», — цитирует Дручинину «РИА Новости».

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