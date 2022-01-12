Мозалёв с личным рекордом опередил Кондратюка и Семененко в короткой программе на ЧЕ

Российский фигурист Андрей Мозалёв побил личный рекорд в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине (Эстония). За свой прокат он получил 99,76 балла и возглавил турнирную таблицу перед выступлением последнего участника.

Предыдущее лучшее достижение в короткой программе Мозалёв установил в сезоне-2019/2020 на чемпионате мира среди юниоров в Таллине, который он выиграл. Тогда Мозалёв получил за свой прокат 84,31 балла.

Ранее личные рекорды в короткой программе обновили и два других российских участника. Чемпион России Марк Кондратюк получил за свой прокат 99,06 балла, Евгений Семененко — 99,04.

Все россияне — дебютанты чемпионата Европы. Все трое выполнили по два четверных прыжка и не допустили ошибок в короткой программе.