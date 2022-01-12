Андрей Мозалёв заявил, что удивлён победе в короткой программе на ЧЕ

Российский фигурист Андрей Мозалёв прокомментировал победу в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине (Эстония).

За свой прокат с двумя четверными прыжками фигурист получил 99,76 балла. Предыдущее лучшее достижение в короткой программе Мозалёв установил в сезоне-2019/2020 на чемпионате мира среди юниоров в Таллине, который он выиграл. Тогда Мозалёв получил за свой прокат 84,31 балла.

«Я был немного в шоке. Неожиданно было. Пытался быстрее переключиться, что надо будет катать. Я после чемпионата России был в хорошей форме, просто поддерживал это состояние», — сказал Мозалёв в микст-зоне.

Напомним, что бронзовый призёр чемпионата России Мозалёв заменил на первенстве контитнета травмированного Михаила Коляду.