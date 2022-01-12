«Хладнокровные». Ковтун — о российских фигуристах в короткой программе на ЧЕ

Неоднократный призёр чемпионатов Европы Максим Ковтун прокомментировал выступление российских мужчин-одиночников в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония).

Победу одержал Андрей Мозалёв, второе место занял чемпион России Марк Кондратюк, третьим стал Евгений Семененко. Все россияне — дебютанты чемпионата Европы. Все трое безошибочно исполнили свои программы с двумя четверными прыжками и получили от судей оценки, превышающие 99 баллов.

«Очень рад за ребят. Надеюсь, что они в том же духе продолжат выступать и в произвольной программе. Очень обрадовало, что парни были спокойные, уверенные в себе и хладнокровные. Видно, что находятся в своей тарелке, это внушает оптимизм за будущее в мужском фигурном катании.

Прокаты у всех троих ребят потрясающие, они выдали максимум. Вся борьба впереди. Ребята сражаются вместе и на равных», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.