«Должны восторгаться, не имея никаких соперников?» Роднина — о короткой программе россиян

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала выступление российских мужчин-одиночников в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония).

Победу одержал Андрей Мозалёв, второе место занял чемпион России Марк Кондратюк, третьим стал Евгений Семененко. Все россияне — дебютанты чемпионата Европы. Все трое безошибочно исполнили свои программы с двумя четверными прыжками и получили от судей оценки, превышающие 99 баллов.

«Мы должны восторгаться, не имея никаких соперников? Очень рада, что российские фигуристы чисто откатали. Если справились со всеми сложностями — здорово. Выступление на чемпионате Европы мы должны рассматривать как хорошую тренировку перед Олимпиадой», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.