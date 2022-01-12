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«Должны восторгаться, не имея никаких соперников?» Роднина — о короткой программе россиян

«Должны восторгаться, не имея никаких соперников?» Роднина — о короткой программе россиян
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Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала выступление российских мужчин-одиночников в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония).

Победу одержал Андрей Мозалёв, второе место занял чемпион России Марк Кондратюк, третьим стал Евгений Семененко. Все россияне — дебютанты чемпионата Европы. Все трое безошибочно исполнили свои программы с двумя четверными прыжками и получили от судей оценки, превышающие 99 баллов.

«Мы должны восторгаться, не имея никаких соперников? Очень рада, что российские фигуристы чисто откатали. Если справились со всеми сложностями — здорово. Выступление на чемпионате Европы мы должны рассматривать как хорошую тренировку перед Олимпиадой», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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