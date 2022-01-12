Жулин — об оскорблении Ледюка: извиняться за свои слова не собираюсь

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду и тренер Александр Жулин отказался приносить извинения за слова об американском фигуристе Тимоти Ледюке.

Ранее, комментируя новость о том, что Ледюк станет первым небинарным спортсменом на зимней Олимпиаде в Пекине, Жулин заявил, что «не хочет комментировать уродов». После этого олимпийская чемпионка из Канады Меган Дюамель призвала Международный союз конькобежцев (ISU) отреагировать на слова россиянина.

«Не хочу даже никак комментировать слова Дюамель и в принципе на эту тему как-то реагировать. Я уже пожалел, что вообще сказал это всё, потому что придурков в нашем мире много. Такого понаписали про меня, что лучше и не придумаешь. А извиняться за свои слова я не собираюсь», – приводит слова Жулина Sport24.