Татьяна Волосожар выписалась из больницы после операции на колене

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар сообщила, что выписалась из больницы после операции на колене.

Напомним, у спортсменки диагностировали разрыв мениска после падения на съёмках шоу «Ледниковый период».



«Из больницы меня отпустили ещё вчера, на выходе врач сразу отобрал у меня один костыль. «А почему на ногу не наступаешь?» Попыталась объяснить, что не хочу её сразу нагружать, но, как видите, не помогло.



Но действительно, мышцы надо разрабатывать, поэтому через боль потихоньку работаю коленом. Процесс восстановления — самый важный, даже важнее самой операции, поэтому тут главное не форсировать.



Хотя, честно, раздражаюсь иногда из-за своей немобильности. Я привыкла в принципе всегда полагаться на себя, и вот эта зависимость от двух костылей немного раздражает. Но ничего, буду тренировать, видимо, ещё терпение и принятие», — написала Волосожар на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Татьяны Волосожар в «Инстаграме».