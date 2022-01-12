Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на ЧЕ, у России весь пьедестал

На чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония) спортивные пары завершили выступления в короткой программе. Российские дуэты заняли весь пьедестал. Лучшими стали чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в активе которых ещё нет титула сильнейших на континенте. За свой прокат они получили 82,36 балла, что на 0,02 превышает мировой рекорд Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.
Вторыми стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые допустили небольшую погрешность при исполнении выброса, но также улучшили личный рекорд. Защищающие титул Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — третьи, потому что партнёрша исполнила двойной сальхов вместо тройного.
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония
Спортивные пары. Короткая программа
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 82,36.
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 81,58
3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 76,26.
4. Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини (Италия) – 62,76.
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