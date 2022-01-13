Рекордный прокат короткой программы Мишиной и Галлямова на ЧЕ. Видео

Чемпионы мира в парном катании россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллине (Эстония). За свой безупречный прокат ученики Тамары Москвиной получили 82,36 балла, что на 0,02 балла превышает предыдущее достижение, принадлежавшее их одногруппникам Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.
При этом личный рекорд Мишина и Галлямов побили сразу на 4 балла. На этапе Гран-при в Японии Анастасия и Александр получили за короткую программу 78,40 балла.
Второе место также с личным рекордом заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов (81,58). Третьими стали Бойкова и Козловский.
Видео можно посмотреть на сайте Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.
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