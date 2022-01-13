Чемпионат Европы по фигурному катанию — 2022: результаты первого соревновательного дня

В первый день чемпионата Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллине (Эстония), короткие программы показали мужчины-одиночники и спортивные пары.
И в том и в другом случае весь пьедестал оказался российским. Но если в соревнованиях мужчин Андрей Мозалёв, Марк Кондратюк и Евгений Семененко благодаря чистым прокатам с двумя четверными прыжками значительно улучшили личные достижения, то Анастасия Мишина и Александр Галлямов обновили мировой рекорд. За свой прокат они получили 82,36 балла, что на 0,02 балла превышает достижение Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, показанное на предыдущем первенстве континента в 2020 году.
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония
Мужчины. Короткая программа
1. Андрей Мозалёв (Россия) – 99,76.
2. Марк Кондратюк (Россия) – 99,06.
3. Евгений Семененко (Россия) – 99,04.
4. Морис Квителашвили (Грузия) – 92,76.
5. Даниэль Грассль (Италия) – 91,75.
6. Денис Васильев (Латвия) – 90,24.
Спортивные пары. Короткая программа
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 82,36.
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 81,58
3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 76,26.
4. Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини (Италия) – 62,76.
- 13 января 2022
-
00:54
-
00:37
-
00:18
-
00:08
-
00:07
- 12 января 2022
-
23:59
-
23:56
-
23:54
-
23:45
-
23:42
-
23:34
-
23:22
-
23:15
-
22:51
-
22:28
-
22:11
-
21:50
-
21:07
-
20:54
-
20:34
-
20:03
-
19:40
-
19:27
-
19:19
-
19:10
-
19:03
-
18:49
-
18:43
-
18:39
-
18:17
-
18:14
-
17:58
-
17:51
-
17:32
-
17:13