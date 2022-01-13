Чемпионат Европы по фигурному катанию — 2022: результаты первого соревновательного дня

В первый день чемпионата Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллине (Эстония), короткие программы показали мужчины-одиночники и спортивные пары.

И в том и в другом случае весь пьедестал оказался российским. Но если в соревнованиях мужчин Андрей Мозалёв, Марк Кондратюк и Евгений Семененко благодаря чистым прокатам с двумя четверными прыжками значительно улучшили личные достижения, то Анастасия Мишина и Александр Галлямов обновили мировой рекорд. За свой прокат они получили 82,36 балла, что на 0,02 балла превышает достижение Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, показанное на предыдущем первенстве континента в 2020 году.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония

Мужчины. Короткая программа

1. Андрей Мозалёв (Россия) – 99,76.

2. Марк Кондратюк (Россия) – 99,06.

3. Евгений Семененко (Россия) – 99,04.

4. Морис Квителашвили (Грузия) – 92,76.

5. Даниэль Грассль (Италия) – 91,75.

6. Денис Васильев (Латвия) – 90,24.

Спортивные пары. Короткая программа

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 82,36.

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 81,58

3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 76,26.

4. Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини (Италия) – 62,76.