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Американский журналист: последние программы Валиевой не соответствуют уровню её таланта

Американский журналист: последние программы Валиевой не соответствуют уровню её таланта
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Американский журналист Дэвид Лиз прокомментировал последние выступления российской фигурмютстки Камилы Валиевой.

«Что касается сильнейших российских девушек, то за каждой из них любопытно наблюдать. Камила Валиева — фаворитка в этом сезоне. Она прыгает четверные на большой высоте и далеко пролетает. У нее великолепная растяжка.

Но последние программы Валиевой не соответствуют уровню ее таланта. Я не нахожу их особенно запоминающимися или интересными

Они, конечно, не на уровне той великолепной короткой, которую Валиева катала, когда выиграла юниорский чемпионат мира», – цитирует Дэвида Лиза Lenta.

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