Американский журналист: последние программы Валиевой не соответствуют уровню её таланта

Американский журналист Дэвид Лиз прокомментировал последние выступления российской фигурмютстки Камилы Валиевой.



«Что касается сильнейших российских девушек, то за каждой из них любопытно наблюдать. Камила Валиева — фаворитка в этом сезоне. Она прыгает четверные на большой высоте и далеко пролетает. У нее великолепная растяжка.



Но последние программы Валиевой не соответствуют уровню ее таланта. Я не нахожу их особенно запоминающимися или интересными



Они, конечно, не на уровне той великолепной короткой, которую Валиева катала, когда выиграла юниорский чемпионат мира», – цитирует Дэвида Лиза Lenta.

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