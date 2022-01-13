Американский журналист: ученицы Тутберидзе просрочены. К 20 годам они как прокисшее молоко

Американский журналист Дэвид Лиз, освещающий фигурное катание, поделился мнением о фигуристках, занимающихся под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. По мнению журналиста, ученицы Тутберидзе не в состоянии долго выступать на высоком уровне.

«Посмотрите показательные выступления Медведевой и Загитовой на чемпионате России в конце декабря. Программы без сложных прыжков позволяют оценить истинное качество катания и компоненты. Потом посмотрите недавние прокаты Мао Асады, Костнер или даже Кван, катающейся на роликах на парковке.

А теперь скажите мне, у кого есть настоящие навыки катания на коньках и умение интерпретировать музыку, а кто просто робот, чья способность кататься заключается в пантомиме и вращениях, разработанных для девочек предпубертатного возраста. Удручающе наблюдать такое истощение у девушек, которые должны выступать со страстью. Кристи Ямагучи совершенствовала катание и прыгала все свои тройные, пока ей не исполнилось 30 лет. А ученицы Тутберидзе просрочены, они будто прокисшее молоко уже к 20 годам», — цитирует Лиза «Лента.ру».

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