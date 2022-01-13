Александр Энберт оценил лидерство российских спортивных пар в короткой программе на ЧЕ

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт оценил короткие программы российских пар на чемпионате Европы. Россияне заняли весь пьедестал: первыми стали Анастасия Мишина/Александр Галлямов, вторыми — Евгения Тарасова/Владимир Морозов, третьими — Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.
«Конечно, результаты ожидаемы. У Тарасовой с Морозовым приятно было увидеть чистый прокат короткой программы. А у Бойковой и Козловского ошибка была неожиданной. Мне казалось, что они в прекрасной форме. Не припоминаю, когда на сальхове ошибались. Но всякое бывает. Может, лучше ошибиться сейчас, чем на Олимпийских играх, к примеру.
Мишина и Галлямов — прекрасное ожидаемое катание, набирают с каждым стартом всё больше и больше. Приятная динамика, которая у них идёт довольно долго. Ждём произвольной, чтобы посмотреть, кто из наших дуэтов окажется сильнее и как они распределятся на пьедестале», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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