Объявлены стартовые номера российских пар в ритм-танце на чемпионате Европы в Таллине

На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллине (Эстония), состоялась жеребьёвка соревнований танцевальных пар. Участие в турнире примут три российских дуэта — Александра Степанова / Иван Букин, Диана Дэвис / Глеб Смолкин, Виктория Синицина / Никита Кацалапов.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин получили 16-й номер в ритм-танце, Александра Степанова и Иван Букин — 24-й, Виктория Синицина и Никита Кацалапов — предпоследний, 26-й. Соревнования танцевальных пар начнутся завтра, 14 января, в 13:00 мск.

На чемпионате Европы 2020 года в Граце (Австрия) золото выиграли Синицина и Кацалапов. Степанова и Букин завоевали бронзу.

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