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Анна Щербакова прокомментировала своё выступление на чемпионате Европы

Анна Щербакова прокомментировала своё выступление на чемпионате Европы
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Российская фигуристка Анна Щербакова прокомментировала своё выступление на чемпионате Европы.

«Мы катаем программы каждый день, тренеры смотрят каждый жест, вставляют то, что нравится, поэтому программа постепенно улучшается», — сказала Щербакова после проката.

За свой прокат Анна получила 69,05 балла и занимает текущее второе место, уступая шесть баллов соотечественнице Александре Трусовой. Впервые с октября 2019 года Щербакова получила менее 70 баллов за короткую программу. Тогда Щербакова стала четвёртой перед произвольной программой на Гран-при США с оценкой 67,60.

Ранее в программе чемпионка мира исполнила двойной аксель и тройной флип. В дальнейшем на лёд в короткой программе выйдет ещё одна россиянка — действующая рекордсменка мира и чемпионка России Камила Валиева.

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