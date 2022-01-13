Российская фигуристка Анна Щербакова прокомментировала своё выступление на чемпионате Европы.

«Мы катаем программы каждый день, тренеры смотрят каждый жест, вставляют то, что нравится, поэтому программа постепенно улучшается», — сказала Щербакова после проката.

За свой прокат Анна получила 69,05 балла и занимает текущее второе место, уступая шесть баллов соотечественнице Александре Трусовой. Впервые с октября 2019 года Щербакова получила менее 70 баллов за короткую программу. Тогда Щербакова стала четвёртой перед произвольной программой на Гран-при США с оценкой 67,60.

Ранее в программе чемпионка мира исполнила двойной аксель и тройной флип. В дальнейшем на лёд в короткой программе выйдет ещё одна россиянка — действующая рекордсменка мира и чемпионка России Камила Валиева.