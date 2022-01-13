Российская фигуристка Анна Щербакова прокомментировала своё выступление на чемпионате Европы.
«Мы катаем программы каждый день, тренеры смотрят каждый жест, вставляют то, что нравится, поэтому программа постепенно улучшается», — сказала Щербакова после проката.
За свой прокат Анна получила 69,05 балла и занимает текущее второе место, уступая шесть баллов соотечественнице Александре Трусовой. Впервые с октября 2019 года Щербакова получила менее 70 баллов за короткую программу. Тогда Щербакова стала четвёртой перед произвольной программой на Гран-при США с оценкой 67,60.
Ранее в программе чемпионка мира исполнила двойной аксель и тройной флип. В дальнейшем на лёд в короткой программе выйдет ещё одна россиянка — действующая рекордсменка мира и чемпионка России Камила Валиева.
- 13 января 2022
-
19:00
-
18:57
-
18:48
-
18:46
-
18:43
-
18:41
-
18:37
-
18:36
-
18:27
-
18:26
-
18:23
-
18:20
-
18:14
-
18:13
-
17:56
-
17:52
-
17:47
-
17:31
-
17:23
-
16:54
-
15:00
-
14:29
-
13:59
-
13:57
-
13:57
-
13:44
-
11:56
-
11:50
-
11:28
-
11:04
-
10:57
-
10:07
-
10:01
-
10:00
-
09:44