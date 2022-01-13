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Валиева выиграла короткую программу на ЧЕ, Щербакова — вне пьедестала

Валиева выиграла короткую программу на ЧЕ, Щербакова — вне пьедестала
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На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллине (Эстония), завершились соревнования женщин в короткой программе. Победу одержала россиянка Камила Валиева, не допустившая ошибок в прокате с тройным акселем.

Валиева обновила мировой рекорд в короткой программе, получив от судей 90,45 балла. Предыдущее достижение Камила установила на Гран-при России в 2021 году – 87,42.

Второй с личным рекордом стала бельгийка Луна Хендрикс. Третьей — Александра Трусова.

Трусова заявила в программу тройной аксель, но упала при исполнении прыжка. Анна Щербакова допустила ошибку при исполнении фирменного каскада тройной лутц – тройной риттбергер. Щербакова упала с первого прыжка и стала четвёртой.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония
Женщины. Короткая программа

1. Камила Валиева (Россия) – 90,45.
2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 76,25
3. Александра Трусова (Россия) – 75,13.
4. Анна Щербакова (Россия) – 69,05.
5. Екатерина Куракова (Польша) – 67,47.
6. Анастасия Губанова (Грузия) – 67,02
7. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 65,47

Фигурное катание. ЧЕ-2022. Таллин, Эстония
Женщины. Короткая программа
13 января 2022, четверг. 12:52 МСК
Окончено
1
Камила Валиева
Россия
90.45
2
Луна Хендрикс
Бельгия
76.25
3
Александра Трусова
Россия
75.13
Комментарии
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