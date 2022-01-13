Луна Хендрикс заплакала, увидев свои оценки за короткую программу на ЧЕ

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс обновила личный рекорд в короткой программе на чемпионате Европы, который проходит в Таллине (Эстония). За прокат Хендрикс получила от судей 76,25 балла. Её предыдущее достижение было равно 73,52 балла и было установлено на Гран-при Италии в 2021 году.

Благодаря столь высокой оценке Хендрикс после короткой программы занимает второе место, уступая только россиянке Камиле Валиевой, обновившей мировой рекорд – 90,45.

Александру Трусову (75,13) бельгийская фигуристка опередила не только по сумме баллов, но и по оценке за технику – 41,65 против 41,44.

Увидев свои баллы на табло, Хендрикс сначала сильно удивилась, а потом расплакалась.

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