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Татьяна Тарасова одним словом описала прокат Валиевой в короткой программе на ЧЕ

Татьяна Тарасова одним словом описала прокат Валиевой в короткой программе на ЧЕ
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе на чемпионате Европы, который проходит в Таллине (Эстония).

«Прокат Валиевой в короткой программе — восторг!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллине (Эстония), завершились соревнования женщин в короткой программе. Победу одержала россиянка Камила Валиева, не допустившая ошибок в прокате с тройным акселем.

Второй с личным рекордом стала бельгийка Луна Хендрикс. Третьей — Александра Трусова. На четвёртой позиции располагается другая россиянка Анна Щербакова.

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