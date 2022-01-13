Татьяна Тарасова одним словом описала прокат Валиевой в короткой программе на ЧЕ

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе на чемпионате Европы, который проходит в Таллине (Эстония).

«Прокат Валиевой в короткой программе — восторг!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллине (Эстония), завершились соревнования женщин в короткой программе. Победу одержала россиянка Камила Валиева, не допустившая ошибок в прокате с тройным акселем.



Второй с личным рекордом стала бельгийка Луна Хендрикс. Третьей — Александра Трусова. На четвёртой позиции располагается другая россиянка Анна Щербакова.