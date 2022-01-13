Авербух: Трусова и Щербакова сами проиграли Хендрикс в короткой программе

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, чемпион мира и Европы, хореограф и постановщик Илья Авербух оценил результаты короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония).

«Сегодня не Луне Хендрикс удалось обойти Трусову и Щербакову, а девочки сами ей проиграли. Если бы Саша и Аня откатались чисто и без ошибок, то никто бы их не обошёл. Поздравляю Валиеву! Думаю, что после произвольной программы пьедестал будет российским, а Луна будет четвёртой.

Всегда очень надеюсь и переживаю за Аню Щербакову. Хочется, чтобы она вернула свою форму. Очень жаль, что она снова допустила ошибку в короткой программе», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.