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Роднина назвала сенсацией второе место Хендрикс по итогам короткой программы на ЧЕ

Роднина назвала сенсацией второе место Хендрикс по итогам короткой программы на ЧЕ
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Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала второе место бельгийской фигуристки Луны Хендрикс после короткой программы на чемпионате Европы в Таллине (Эстония).

«Что тут можно сказать, люди бьются за металл. Второе место Луны Хендрикс — действительно сенсация. Но надо учитывать, что сегодня короткая программа лишь одна треть успеха, а произвольная — всё остальное. Всё же бельгийке сложнее конкурировать с нашими фигуристками.

Всё это в лишний раз показывает, что прогнозировать в спорте практически невозможно. Подводить чисто математической итог по количеству сходных элементов… В фигурном катании это не работает», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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