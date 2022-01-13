Роднина назвала сенсацией второе место Хендрикс по итогам короткой программы на ЧЕ

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала второе место бельгийской фигуристки Луны Хендрикс после короткой программы на чемпионате Европы в Таллине (Эстония).

«Что тут можно сказать, люди бьются за металл. Второе место Луны Хендрикс — действительно сенсация. Но надо учитывать, что сегодня короткая программа лишь одна треть успеха, а произвольная — всё остальное. Всё же бельгийке сложнее конкурировать с нашими фигуристками.

Всё это в лишний раз показывает, что прогнозировать в спорте практически невозможно. Подводить чисто математической итог по количеству сходных элементов… В фигурном катании это не работает», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.