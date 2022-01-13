Камила Валиева: если думать об очках или местах, это сбивает с толку

Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала выступление в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине. Спортсменка обновила мировой рекорд – 90,45 балла.

«Сегодня я действительно почувствовала, что в программе рассказываю историю. Это приятное чувство, когда ты катаешься и забываешь о своём теле, ты вся в программе, в зрителях, в судьях. Это так вдохновляет, ты катаешься всё лучше и лучше.

Новый мировой рекорд? Значит, всё правильно делаю, не зря каждый день работаю над элементами. Это мотивация продолжать работать. Я в восторге, что смогла набрать 90 баллов в короткой программе. Если начать думать об очках или местах, это сбивает с толку, поэтому стараюсь думать о программе, о настроении, чтобы выйти и вдохновить судей, зрителей и себя. Но если я получаю такие оценки, значит, иду в правильном направлении.

Хочу настроиться на произвольную программу и откатать её так же вдохновенно, как я каталась в короткой. Не думаю, что менять контент — хорошая идея. Если бы могла, то сделала бы это на более ранних соревнованиях. Теперь я должна просто двигаться дальше, новый контент — это дело следующего сезона. Для меня чемпионат Европы — это своего рода тест перед Олимпиадой, это очень важные соревнования, и просто здорово, что он проходит по тому же расписанию. Но Олимпиада не завтра, и думать об этом сейчас бесполезно», — сказала Валиева после проката короткой программы.