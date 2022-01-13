Роднина оценила рекордный прокат Валиевой в короткой программе на чемпионате Европы

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина отреагировала на мировой рекорд российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине (Эстония).
«Камила Валиева — молодец. Она показывала стабильный результат на многих соревнованиях, поэтому от неё следовало ожидать такие баллы. Другой вопрос, что это олимпийский сезон — все мечтают о высоких результатах.
Что касается отрыва от второго места, мы фигурное катание стали менять на виды спорта, где совершенно чётко есть параметры. У нас же просто изменилась система судейства, поэтому цифра стала преобладать от самого катания», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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