Роднина оценила рекордный прокат Валиевой в короткой программе на чемпионате Европы

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина отреагировала на мировой рекорд российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине (Эстония).

«Камила Валиева — молодец. Она показывала стабильный результат на многих соревнованиях, поэтому от неё следовало ожидать такие баллы. Другой вопрос, что это олимпийский сезон — все мечтают о высоких результатах.

Что касается отрыва от второго места, мы фигурное катание стали менять на виды спорта, где совершенно чётко есть параметры. У нас же просто изменилась система судейства, поэтому цифра стала преобладать от самого катания», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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