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Александра Трусова: моя собака Лана любит быть на льду

Александра Трусова: моя собака Лана любит быть на льду
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Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о своих домашних питомцах.

«Мне очень нравится брать с собой собаку на соревнования. Потому что в номере становится уютно, когда приходишь. Оказываешься как дома, потому что там собака. Раньше брала Тину, они маленькие. Тине исполнилось восемь лет, и я не могу сказать, что ей нравилось очень ездить, она волновалась, по ней было видно, что она не получает прямо удовольствия. Лана же — по-другому. Она любит быть даже на льду. Это, наверное, единственная собака, которая сама выбегает на лёд, когда открываешь дверь раздевалки. Бегает по кругу на льду, ей не страшно ничего, это необычно, мне кажется, ей доставляет это удовольствие», — сказала Трусова после проката.

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