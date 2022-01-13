«Эти арбитры тоже ужинали с Тутберидзе?» Тренер Беларуси раскритиковал судейство на ЧЕ

Главный тренер сборной Беларуси по фигурному катанию Олег Васильев оценил судейство в короткой программе у женщин на чемпионате Европы в Таллин (Эстония).

«Сафонова получила за каскад «3-3» 8,11 балла, если вычесть стоимость чистого тройного тулупа, то за лутц с неправильным ребром на отталкивании, которого на самом деле не было, она получила 3,91 балла. А Щербакова за такой же лутц с падением, где судьи ещё и не заметили недокрут, получает 3,54. Разница — 0,4 балла. Хочется задать вопрос Международному союзу конькобежцев о квалификации технической бригады, которая определяет качество докрута и качество отрыва. И также спросить — эти судьи тоже ходили на ужин с Этери Тутберидзе, как и танцевальные арбитры месяц назад?

ISU каждый год тратит огромные деньги на обучение судей. Хочется спросить — и где результаты этого обучения? Когда катание хорошее и вопросов не возникает, это вызывает только положительные эмоции и у зрителей, и у судей, и у специалистов. Таким примером является Камила Валиева. А когда начинаются какие-то дрязги — это неприятно», — приводит слова Васильева «РИА Новости Спорт».

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