«15 лет — единственный возраст, когда можно так откатать». Блогер Фран — о Валиевой на ЧЕ

Спортивный блогер Фран оценила результаты женской короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллине (Эстония). В частности, Фран высказалась о россиянке Камиле Валиевой.

«Тем временем для Камилы всё идет именно так, как и планировалось. Пик в нужное время без реальной конкуренции со стороны партнёрш по команде.

Урок здесь заключается в том, что 15 лет — это козырь в рукаве, несмотря ни на что. Это единственный возраст, когда вы можете откатать такую программу, не умирая», — написала Фран в своём «твиттере».

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