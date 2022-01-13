Блогер Фран: Косторная времён 2019 года превосходила Валиеву времён 2022 года во всём
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Известный блогер Фран сравнила мировые рекорды в короткой программе, установленные Алёной Косторной в финале Гран-при-2019/2020 и Камилой Валиевой – на чемпионате Европы 2022 года.
Косторная в сезоне-2019/2020 выиграла короткую программу, набрав 85,45 балла. Валиева в Таллине получила от судей 90,45.
«Время для моего спорного мнения. Алёна времён 2019 года превосходила Камилу времён 2022 года во всём, но каким-то образом мировой рекорд Камилы на 5 баллов выше.
Я бы сказала, что у Алёны были лучше прыжки, особенная техника, больше связок перед тройным акселем, превосходное скольжение и получше шаги. На стороне Камилы вращения. Но каким-то образом она набрала 90 баллов против Алёниных 85», — написала Фран на своей странице в «Твиттере».
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