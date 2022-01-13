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Херш: если бы вращения Щербаковой были ещё медленнее, её бы арестовали за безделье

Херш: если бы вращения Щербаковой были ещё медленнее, её бы арестовали за безделье
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Американский журналист Филип Херш высказался об оценке российской фигуристки Анны Щербаковой.

В короткой программе на чемпионате Европы в Таллине Щербакова упала после исполнения первого прыжка в фирменном каскаде тройной лутц – тройной риттбергер и получила за свой прокат 69,05 балла, заняв только четвёртое место. Однако ряд судей и специалистов посчитали, что чемпионка мира должна была получить более низкую оценку и, соответственно, опуститься на несколько позиций в протоколе.

«Если бы вращения Щербаковой были ещё медленнее, её бы арестовали за безделье. Плюс к этому не лучший двойной аксель и падение с тройного лутца в каскаде… и она всё же получает 69,05. Шутите?» — написал Херш на своей странице в «Твиттере».

Щербакова — даже не в тройке на чемпионате Европы. Российского пьедестала не будет? Щербакова — даже не в тройке на чемпионате Европы. Российского пьедестала не будет?
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