Херш: если бы вращения Щербаковой были ещё медленнее, её бы арестовали за безделье
Поделиться
Американский журналист Филип Херш высказался об оценке российской фигуристки Анны Щербаковой.
В короткой программе на чемпионате Европы в Таллине Щербакова упала после исполнения первого прыжка в фирменном каскаде тройной лутц – тройной риттбергер и получила за свой прокат 69,05 балла, заняв только четвёртое место. Однако ряд судей и специалистов посчитали, что чемпионка мира должна была получить более низкую оценку и, соответственно, опуститься на несколько позиций в протоколе.
«Если бы вращения Щербаковой были ещё медленнее, её бы арестовали за безделье. Плюс к этому не лучший двойной аксель и падение с тройного лутца в каскаде… и она всё же получает 69,05. Шутите?» — написал Херш на своей странице в «Твиттере».
Комментарии
- 13 января 2022
-
21:56
-
21:36
-
21:02
-
20:45
-
20:42
-
20:28
-
20:20
-
20:16
-
20:04
-
20:01
-
19:58
-
19:52
-
19:50
-
19:48
-
19:43
-
19:39
-
19:35
-
19:33
-
19:30
-
19:16
-
19:11
-
19:00
-
18:57
-
18:48
-
18:46
-
18:43
-
18:41
-
18:37
-
18:36
-
18:27
-
18:26
-
18:23
-
18:20
-
18:14
-
18:13
Партнерский контент