Бестемьянова: Мишина и Галлямов показали невероятный прокат на чемпионате Европы

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказалась о результатах в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы в Таллине (Эстония).

«Фантастика! Мишина и Галлямов показали невероятный прокат, очень красиво катались Тарасова и Морозов, феноменальный прокат Бойковой с Козловским. Всех поздравляю!» — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония) завершились соревнования спортивных пар. Российские дуэты заняли весь пьедестал.

Лучшими стали чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, впервые завоевавшие титул сильнейших на континенте.

Вторыми стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Третье место с безупречным прокатом заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

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