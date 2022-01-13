Испанский судья поставил Тарасовой и Морозову на 5 баллов больше, чем Мишиной и Галлямову

Испанский арбитр оценил произвольную программу российской пары фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на 5 баллов выше, чем прокат Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.

Чемпионы Европы Мишина и Галлямов получили от испанского судьи 151,54 балла. Это одна из самых низких оценок, которую они получили от арбитров за свой рекордный прокат. Тарасова и Морозов за свою произвольную программу получили от испанца 156,80 балла — самую высшую оценку из всех поставленных арбитрами.

Напомним, на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония) завершились соревнования спортивных пар. Российские дуэты заняли весь пьедестал.

Лучшими стали чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, впервые завоевавшие титул сильнейших на континенте.

Вторыми стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Третье место с безупречным прокатом заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Следите за главными новостями фигурного катания в телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!