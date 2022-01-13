Испанский судья поставил Тарасовой и Морозову на 5 баллов больше, чем Мишиной и Галлямову

Испанский арбитр оценил произвольную программу российской пары фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на 5 баллов выше, чем прокат Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.
Чемпионы Европы Мишина и Галлямов получили от испанского судьи 151,54 балла. Это одна из самых низких оценок, которую они получили от арбитров за свой рекордный прокат. Тарасова и Морозов за свою произвольную программу получили от испанца 156,80 балла — самую высшую оценку из всех поставленных арбитрами.
Напомним, на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония) завершились соревнования спортивных пар. Российские дуэты заняли весь пьедестал.
Лучшими стали чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, впервые завоевавшие титул сильнейших на континенте.
Вторыми стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Третье место с безупречным прокатом заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
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