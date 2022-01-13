«Чемпионат России перешёл в чемпионат Европы». Энберт — о пьедестале у спортивных пар

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт прокомментировал результаты соревнований спортивных пар на чемпионате Европы в Таллине (Эстония).
«Это просто прекрасно! Честно говоря, даже нет неожиданности. Наши ребята в очередной раз боролись между собой: чемпионат России плавно перешёл в чемпионат Европы. Сложно представить, чтобы кто-то мог конкурировать с ними в Европе, но они снова проверили друг друга.
Мишина и Галлямов катаются прекрасно и мощно, с напором. Видно, что они набирают силы, технику, опыт, потому что каждый раз выглядят прекрасно. Хотелось бы, чтобы у Тарасовой и Морозова все элементы были в плюсовой зоне. С прыжком не всё получилось гладко. На протяжении всего сезона хочется увидеть две их идеальные программы. Самая лучшая программа — это та, что откатана чисто. Пока мы не видели этого в этом сезоне. Какие-то элементы Бойкова и Козловский умеют исполнять немножко лучше. Сегодня некоторые элементы были в небольшой плюсовой зоне, поэтому ребята точно могут ещё добавить», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 14 января 2022
-
01:00
-
01:00
-
00:50
-
00:36
-
00:35
-
00:22
-
00:07
- 13 января 2022
-
23:54
-
23:53
-
23:45
-
23:37
-
23:34
-
23:31
-
23:24
-
23:21
-
23:01
-
22:59
-
22:54
-
22:15
-
21:56
-
21:36
-
21:02
-
20:45
-
20:42
-
20:28
-
20:20
-
20:16
-
20:04
-
20:01
-
19:58
-
19:52
-
19:50
-
19:48
-
19:43
-
19:39