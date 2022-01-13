«Чемпионат России перешёл в чемпионат Европы». Энберт — о пьедестале у спортивных пар

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт прокомментировал результаты соревнований спортивных пар на чемпионате Европы в Таллине (Эстония).

«Это просто прекрасно! Честно говоря, даже нет неожиданности. Наши ребята в очередной раз боролись между собой: чемпионат России плавно перешёл в чемпионат Европы. Сложно представить, чтобы кто-то мог конкурировать с ними в Европе, но они снова проверили друг друга.

Мишина и Галлямов катаются прекрасно и мощно, с напором. Видно, что они набирают силы, технику, опыт, потому что каждый раз выглядят прекрасно. Хотелось бы, чтобы у Тарасовой и Морозова все элементы были в плюсовой зоне. С прыжком не всё получилось гладко. На протяжении всего сезона хочется увидеть две их идеальные программы. Самая лучшая программа — это та, что откатана чисто. Пока мы не видели этого в этом сезоне. Какие-то элементы Бойкова и Козловский умеют исполнять немножко лучше. Сегодня некоторые элементы были в небольшой плюсовой зоне, поэтому ребята точно могут ещё добавить», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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