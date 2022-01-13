Энберт рассказал, кто будет главным конкурентом российских пар на Олимпиаде

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт предположил, кто будет главным конкурентом российских пар на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Международная арена не заканчивается Европой. Китайская пара — это главный конкурент россиян. На Олимпийских играх борьба будет абсолютно на равных. Тем более сейчас прошёл чемпионат Америки. У американской пары достаточно сильный контент. Мы настроены на покорение Олимпа, но эти пары стоит выделить как главных конкурентов. Будет очень интересно.
Очень хотелось бы увидеть российский пьедестал в соревнованиях спортивных пар и на Олимпиаде. Это был бы большой подарок для всех болельщиков, для меня в том числе», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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