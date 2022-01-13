Лучший в карьере прокат произвольной программы Тарасовой и Морозова. Видео

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов удачно выступили на чемпионате Европы в Таллине (Эстония), заняв второе место.

На первенстве континента Тарасова и Морозов обновили все личные рекорды: в короткой (81,58) и произвольной программе (154,85), а также по сумме двух программ (236,43). Последняя цифра даже успела несколько минут пробыть мировым рекордом, так как превысила прежнее достижение китайской пары Вэньцзин Суй/Хань Цун (234,84), установленное на чемпионате мира – 2019. Однако рекорд был во второй раз за день побит россиянами Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым (239,82).

Отметим, что личный рекорд в произвольной программе Тарасова и Морозов установили, несмотря на ошибку Евгении при приземлении с тройного сальхова.

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