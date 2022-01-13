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Бойкова и Козловский сняли бронзовые медали и убрали их перед пресс-конференцией на ЧЕ

Бойкова и Козловский сняли бронзовые медали и убрали их перед пресс-конференцией на ЧЕ
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Перед стартом пресс-конференции по итогам соревнований спортивных пар на чемпионате Европы в Таллине (Эстония) российский дуэт фигуристов Александра Бойкова и Дмитрий Козловский снял и убрал бронзовые медали.

Чемпионы соревнований Анастасия Мишина / Александр Галлямов и серебряные призёры Евгения Тарасова / Владимир Морозов не стали этого делать и остались отвечать на вопросы журналистов с надетыми медалями.

Напомним, на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония) завершились соревнования спортивных пар. Российские дуэты заняли весь пьедестал.

Лучшими стали чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, впервые завоевавшие титул сильнейших на континенте.

Вторыми стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Третье место с безупречным прокатом заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

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