Козловский: вопрос про баллы к судьям, мы же их не сами себе выставляем

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в спортивной паре с Александрой Бойковой, рассказал о конкуренции в сборной России.

Бойкова и Козловский, несмотря на безупречный прокат произвольной программы, не смогли защитить титул, уступив соотечественникам Анастасии Мишиной/Александру Галлямову и Евгении Тарасовой/Владимиру Морозову.

«Мы рады, что сегодня в первую очередь мы справились сами с собой. Это самое главное.

Баллы? Вопрос к судьям, мы же не сами себе баллы выставляем. Мы даже протоколы не видели. Хотим посмотреть детализированный разбор наших оценок и после этого делать какие-то выводы. Пока что хорошо, что мы справились со своей задачей после вчерашней глупой ошибки.

Конкуренция — это медаль с двумя сторонами. С одной стороны, ты по-настоящему становишься лучше, тебя это мотивирует, двигает вперёд. С другой стороны, есть эмоциональное опустошение. Здесь очень важно не утопать в этом состоянии. Если долго тереть камень о камень, они начнут стачиваться. Дабы избежать проблем, сложностей, требуется абстрагироваться от постоянного состояния конкуренции. Сейчас российское парное катание, наверное, дошло до уровня нашего женского, именно по уровню напряжённости, борьбы за пьедестал. Здесь, как говорят, выживет сильнейший, тот, кто устойчивее прежде всего головой. Потому что Олимпийские игры – это не только про физику, но и про то, насколько ты готов собраться там, где это надо и когда это надо», — сказал Козловский на пресс-конференции.