Жулин высказался о прокатах россиянок в короткой программе на чемпионате Европы

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин прокомментировал результаты российских фигуристок в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине (Эстония).

«Всё хорошо было только у Валиевой. Трусова и Щербакова откатали нечисто. Но я надеюсь, что завтра всё будет хорошо. Весь пьедестал будет нашим. Если Валиева катается безошибочно, то с ней ничего сделать невозможно. Второе место Хендрикс не удивляет. Она уже занимала подобные места. Произвольная всё расставит на свои места. За Щербакову нет беспокойства. Думаю, всё будет нормально завтра», — приводит слова Жулина «Спорт-экспресс».

Напомним, у женщин в короткой программе победу одержала россиянка Камила Валиева, не допустившая ошибок в прокате с тройным акселем и обновившая свой же мировой рекорд. Теперь он составляет 90,45 балла. Второй с личным рекордом стала бельгийка Луна Хендрикс. Третьей — Александра Трусова, которая заявила в программу тройной аксель, но упала при исполнении прыжка.