Анастасия Мишина рассказала, на кого ориентировалась, когда оказалась в парном катании

Российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в спортивной паре с Александром Галлямовым и одержавшая накануне победу на чемпионате Европы в Таллине, рассказала, на кого ранее ориентировалась в данном виде соревнований.
«За парным катанием я начала следить с того момента, как туда перешла, то есть где-то с 10 лет. Тогда для меня ориентировкам из нашей сборной были Татьяна Волосожар и Максим Траньков, а из иностранцев Алёна Савченко. Не важно, с каким партнёром она каталась, она мне нравилась всегда за свой характер, за то, что она борется за своё первое место, она знает свою цель и она к ней шла. Я была очень рада, что она выиграла Олимпиаду», — сказала Мишина на пресс-конференции.
Напомним, дебютируя на первенстве континента, Мишина и Галлямов переписали на себя все мировые рекорды: накануне в короткой программе (82,36), а сегодня – в произвольной (157,46) и по сумме двух выступлений (239,82).
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