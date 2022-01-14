Мишина поблагодарила таллинскую публику за российские флаги на трибунах

Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов, завоевавшие золотые медали на проходящем в Таллине чемпионате Европы по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар, поблагодарили местную публику за поддержку.



«Шикарный город Таллин! Спасибо за ваши эмоции, что вы нас поддерживали. Мы действительно это ценим. Нам очень приятно. Мы рады дебютировать на чемпионате Европы именно у вас. Обязательно постараемся к вам вернуться», — обратился к зрителям, пришедшим в таллинский ледовый холл «Тондираба», Галлямов, слова которого передает эстонский портал ERR.ee.



«Большое вам спасибо за то, что приносите наши российские флаги. Очень приятно видеть их на трибунах», — добавила Мишина.



Напомним, на проходящем в Таллине чемпионате Европы по фигурному катанию российские спортсмены заняли весь пьедестал в соревнованиях спортивных пар.



Дебютанты первенства континента Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли золотые медали с новым мировым рекордом — 239,82 балла. Они установили мировые рекорды в произвольной программе (157,46 балла) и по общей сумме баллов (239,82). В стартовый соревновательный день дуэт обновил рекорд мира в короткой программе (82,36).



Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, третьими стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

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