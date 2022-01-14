Траньков одним словом подписал фото с Тарасовой, Морозовым, Тутберидзе и убрал комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков опубликовал в своём «инстаграме» свежую фотографию. На снимке Траньков (второй слева) стоит с российскими фигуристами Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым, справа от Морозова — заслуженный тренер России Этери Тутберидзе. С нынешнего сезона Тарасову и Морозова, выступающих в парном катании тренирует не только Траньков, но и Тутберидзе. Евгения и Владимир завоевали серебро на чемпионате Европы в Таллине (Эстония).
«Платина», — подписал фото Траньков и отключил комментарии к соответствующему посту.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Максима Транькова.
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