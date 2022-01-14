Алина Загитова высказалась о своём танце с Даней Милохиным

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова высказалась о своём танце с тиктокером Даней Милохиным, который являлся партнёром Евгении Медведевой на шоу «Ледниковый период». Спортсменка опубликовала видео в своём «инстаграме».

«Дуэт, который никто не ожидал. Или кто-то ждал? С Даней Милохиным сверкаем на льду, как две снежинки», — подписала видео Алина.

Видео доступно в «инстаграме» Алины Загитовой.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира (2019) и Европы (2018), победительница финала Гран-при (2017), чемпионка России (2018), серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях. В декабре 2019 года Алина взяла перерыв в карьере.



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