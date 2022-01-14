Алина Загитова высказалась о своём танце с Даней Милохиным

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова высказалась о своём танце с тиктокером Даней Милохиным, который являлся партнёром Евгении Медведевой на шоу «Ледниковый период». Спортсменка опубликовала видео в своём «инстаграме».
«Дуэт, который никто не ожидал. Или кто-то ждал? С Даней Милохиным сверкаем на льду, как две снежинки», — подписала видео Алина.
Видео доступно в «инстаграме» Алины Загитовой.
Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира (2019) и Европы (2018), победительница финала Гран-при (2017), чемпионка России (2018), серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях. В декабре 2019 года Алина взяла перерыв в карьере.
Следите за главными новостями фигурного катания в телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 14 января 2022
-
09:45
-
09:31
-
09:15
-
09:12
-
08:44
-
08:01
-
08:00
-
07:52
-
06:36
-
06:16
-
02:39
-
02:24
-
02:15
-
01:17
-
01:00
-
01:00
-
00:50
-
00:36
-
00:35
-
00:22
-
00:07
- 13 января 2022
-
23:54
-
23:53
-
23:45
-
23:37
-
23:34
-
23:31
-
23:24
-
23:21
-
23:01
-
22:59
-
22:54
-
22:15
-
21:56
-
21:36