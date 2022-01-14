«Россия впереди планеты всей». Волосожар о результатах пар в произвольной программе на ЧЕ

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар прокомментировала результаты в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы. Золото завоевали Анастасия Мишина/Александр Галлямов, вторыми стали Евгения Тарасова/Владимир Морозов, замкнули тройку Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

«Мы в очередной раз доказываем, что наша страна впереди планеты всей. Хочется, чтобы так сохранилось до старта самого главного турнира четырёхлетия.

Очень порадовали Тарасова и Морозов. Даже с помаркой на прыжке они набрали прекрасную сумму баллов. Надеюсь, что они будут рассчитывать на командный турнир на Олимпиаде», — сказала Волосожар в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!