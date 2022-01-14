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Владимир Морозов прокомментировал ошибку Евгении Тарасовой на чемпионате Европы

Владимир Морозов прокомментировал ошибку Евгении Тарасовой на чемпионате Европы
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Российские фигуристы Владимир Морозов и Евгения Тарасова прокомментировали выступление на чемпионате Европы в Таллине. Они завоевали серебро.

«Мы довольны своим прокатом. Пожалуй, мы катались в своё удовольствие, когда выполнили все элементы. Мы знали, что другие пары хорошо выступили перед нами, но мы не смотрели их прокаты. Мы были сосредоточены на себе и нашей программе. Мы в эйфории от этой арены, обожаем кататься в Таллине. Это прекрасное место, зрители были великолепны. Ошибка Евгении на тройном сальхове? Думаю, она слишком увлеклась и перекрутила его. Затем она успокоилась и решила сконцентрироваться», — сказал Морозов на пресс-конференции.

Тарасова о своей ошибке сказала так: «После того момента стало проще».

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