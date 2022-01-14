Волосожар: Китай — главный конкурент пар. Сделают всё, чтобы добиться Олимпийского золота

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар поделилась мнением о перспективах российских пар на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Она отметила, что китайские фигуристы будут серьёзными конкурентами.



«Китай сделает всё возможное, чтобы их спортивная пара добилась Олимпийского золота. Безусловно, китайская пара — наш главный конкурент.



На Олимпиаде будет конкуренция высочайшего уровня, но все наши ребята сейчас абсолютно ничем не уступают. Своими результатами на чемпионате Европы они доказывают, что готовы бороться за самые высокие места даже в Китае с китайцами», — сказала Волосожар в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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